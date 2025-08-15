Нестеров о требованиях Никитина в ЦСКА: «Появились тонкие нюансы, на которые мы больше обращаем внимание. В хоккее мелочи решают все»

Никита Нестеров рассказал, как проходят сборы ЦСКА в Минске.

– Подготовка идет потихоньку, первый цикл закончился, он был более втягивающим. Нас знакомили с деталями, нюансами, требованиями.

Сейчас уже добавили интенсивности и нарабатываем схемы, надо фундамент закладывать. Команда работает, все в порядке.

– Как капитан, ты отвечаешь за построение коллектива. У нас много новичков в команде, как идет процесс знакомства, сплачивания?

– Большую часть пришедших игроков я знаю, их встретили хорошо. Они тоже нас знают, мы же, хоть в разных командах играем, общаемся. Поэтому процесс идет не тяжело, со всеми познакомились, ввели в курс дела, какие у нас правила, порядки и что такое ЦСКА.

– Игорь Валерьевич Никитин вернулся в ЦСКА, ты хорошо знаком с его требованиями. Они как-то изменились за годы?

– В принципе, все то же самое. Велосипед изобретать уже не нужно. Появились какие-то тонкие нюансы, на которые мы больше обращаем внимание. В хоккее мелочи решают все, – сказал капитан ЦСКА Никита Нестеров.