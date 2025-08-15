Дергачев об изменениях в штабе «Нефтехимика»: «Кардинальная смена игры происходит. Будем больше играть в атакующий хоккей. Все хотят попасть в плей-офф, впереди тяжелая работа»

Александр Дергачев высказался об изменениях в «Нефтехимике».

В июне клуб объявил о назначении Игоря Гришина главным тренером.

– В межсезонье у вас поменялся тренерский штаб. Заметили уже изменения?

– Кардинальная смена игры происходит. Идет акцент на игру с шайбой, принятие быстрых решений. Будем больше играть в атакующий хоккей. Изменений реально много.

– Два года подряд «Нефтехимик» не выходит в плей-офф. На что способна обновленная команда?

– Покажет время. Не хочу кидаться громкими фразами, чтобы не быть пустословом.

Все уже подустали от игры только в регулярном чемпионате, хотят попасть в плей-офф и поиграть в настоящий хоккей. Впереди тяжелая работа, – сказал форвард «Нефтехимика » Александр Дергачев .