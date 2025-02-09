Тарасенко – 12-й россиянин в истории НХЛ с 300+ шайбами в регулярках. У Панарина – 288

Владимир Тарасенко – 12-й россиянин в истории НХЛ с 300+ шайбами в регулярках.

Форвард «Детройта » забросил юбилейную шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой » (3:6).

В текущем сезоне на счету 33-летнего россиянина 22 (7+15) очка в 54 матчах. За карьеру в рамках регулярок лиги – 651 (300+351) балл в 804 играх за «Сент-Луис», «Рейнджерс», «Оттаву», «Флориду» и «Ред Уингс».

Тарасенко стал 12-м российским игроком в истории НХЛ , достигшим отметки 300 голов в регулярных чемпионатах.

Выше идут Александр Овечкин («Вашингтон», 879 в 1464), Евгений Малкин («Питтсбург», 507 в 1192), Сергей Федоров (483 в 1248), Александр Могильный (473 в 990), Илья Ковальчук (443 в 926), Павел Буре (437 в 702), Алексей Ковалев (430 в 1316), Вячеслав Козлов (356 в 1182), Никита Кучеров («Тампа», 345 в 777), Алексей Яшин (337 в 850) и Павел Дацюк (314 в 953).

На 13-м месте в списке лучших российских снайперов идет Артемий Панарин («Рейнджерс», 288 в 725).