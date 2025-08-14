Владимир Плющев высказался о том, что «Сочи» расторг контракт с Дмитрием Шикиным.

Вратарь перешел в клуб в июне.

– «Сочи» объявил о расторжении контракта с Дмитрием Шикиным. Как относитесь к таким действиям?

– Расторгать контракт за две недели до начала чемпионата и делать это без уважительных причин – неуместная история. Потому что приехал барин, который должен всех рассудить. Но такова жизнь.

Давно уже назрел вопрос о создании профсоюза игроков, который мог бы хотя бы иногда защищать права и интересы игроков и тренеров.

– Может, КХЛ стоит вмешаться?

– Я не думаю, что лига будет вмешиваться в эти вопросы. Она в последнее время вообще ни в какие вопросы не вмешивается. Да и непонятно, как тут КХЛ вмешаться может. Это был клубный вопрос.

Раз контракт расторгнут, значит, клуб ничего не нарушил юридически. Разумеется, кроме этики. Расторгать контракт за две недели до старта сезона – значит, вынуждать хоккеиста как минимум месяца три сидеть без работы, – заявил бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

«Сочи» расторг контракт с Шикиным. В июне вратарь перешел из «Витязя», с ним подписали договор на год