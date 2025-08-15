Давыдов об иностранных тренерах: «Зачем они тащат в штабы соотечественников? Буше нашпиговал ими и «Авангард», и команду ВХЛ. Эти временщики потом улетят с набитыми чемоданами домой»

Виталий Давыдов возмущен канадскими ассистентами в штабах клубов КХЛ.

На данный момент главными тренерами в Фонбет Чемпионате КХЛ работают канадцы Бенуа Гру («Трактор »), Боб Хартли («Локомотив»), Ги Буше («Авангард») и Жерар Галлан («Шанхай »).

– Есть момент с иностранными тренерами, который меня просто возмущает.

– Какой, Виталий Семенович?

– Зачем они тащат в свои штабы соотечественников? Такого быть не должно! Приезжаешь к нам, Галлан, будь добр, набери к себе в помощники российских специалистов, на вырост!

Я уже говорил про Челябинск, где у Гру все больше и больше помощников-легионеров. А Омск пошел еще дальше – там Буше нашпиговал соотечественниками и «Авангард», и дочернюю команду ВХЛ.

А потом все эти временщики улетят со своими набитыми чемоданами домой – и начинай все с чистого листа. Хотя на самом деле рядом с тем же Буше могли бы расти новые Никитины и Курьяновы.

– Как с канадскими тренерскими землячествами бороться?

– Элементарно. Приходит время ввести на иностранных помощников лимит. А может быть, даже запрет. Думаю, такое решение дало бы кислорода нашей тренерской школе. Молодые специалисты были бы больше востребованы – и быстрее бы росли.

– Чем канадские ассистенты сильнее российских?

– Ничем. В последнее время в тренерской профессии появилось слишком многое от лукавого. Легионеры этим пользуются, поскольку умеют красиво говорить. Постоянно мелькают схемы «1-2-2», «1-3-1» и прочие.

Но на самом деле в хоккее есть две основные тактики – атакующая и оборонительная. Они зависят от счета, при 0:0 – один хоккей, ведешь – другой, проигрываешь – третий.

У результата в хоккее есть три основы. Выполнение игрового задания – это раз, дисциплина – два, самонастрой и самоотдача – три. Все остальное – от лукавого, – сказал трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов .

