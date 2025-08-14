Медведев – 4-й в рейтинге лучших проспектов «Ванкувера» по версии Daily Faceoff, Кудрявцев – 5-й, Вилландер – 1-й, Леккеримяки – 2-й

Кирилл Кудрявцев вошел в список лучших молодых игроков в системе «Ванкувера».

Daily Faceoff опубликовал рейтинг лучших проспектов клуба на сезон-2025/26. Первое место в топ-10 занял 20-летний защитник Том Вилландер.

Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

1. Том Вилландер;

2. Юнатан Леккеримяки;

3. Брейден Кутс;

4. Алексей Медведев;

5. Кирилл Кудрявцев;

6. Сойер Минио;

7. Виктор Манчини;

8. Тай Мюллер;

9. Кирен Дервин;

10. Тай Янг.