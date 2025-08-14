Медведев – 4-й в рейтинге лучших проспектов «Ванкувера» по версии Daily Faceoff, Кудрявцев – 5-й, Вилландер – 1-й, Леккеримяки – 2-й
Кирилл Кудрявцев вошел в список лучших молодых игроков в системе «Ванкувера».
Daily Faceoff опубликовал рейтинг лучших проспектов клуба на сезон-2025/26. Первое место в топ-10 занял 20-летний защитник Том Вилландер.
Полностью рейтинг выглядит следующим образом:
1. Том Вилландер;
2. Юнатан Леккеримяки;
3. Брейден Кутс;
4. Алексей Медведев;
5. Кирилл Кудрявцев;
6. Сойер Минио;
7. Виктор Манчини;
8. Тай Мюллер;
9. Кирен Дервин;
10. Тай Янг.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Daily Faceoff
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости