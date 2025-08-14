Бабаев о СКА: «Кубковых перспектив не вижу. Надеюсь, они хорошо сыграют, но для Кубка Гагарина рановато»
Шуми Бабаев высказался о претендентах на Кубок Гагарина в сезоне-2025/26.
Действующим обладателем Кубка Гагарина является «Локомотив».
– Я думаю, что в первую очередь это ярославский «Локомотив». Наверное, ЦСКА. Думаю, к ним может присоединиться магнитогорский «Металлург».
– Что скажете о перспективах СКА?
– Пока собирают команду, но, честно говоря, кубковых перспектив не вижу. Я надеюсь, что они хорошо сыграют, но для Кубка чуть-чуть рановато.
– Какие команды способны удивить в новом сезоне?
– Я жду все равно хорошей игры от «Трактора». Хочу, чтобы удивили «Торпедо» и «Автомобилист», – сказал агент Шуми Бабаев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт день за днем»
