Бабаев о СКА: «Кубковых перспектив не вижу. Надеюсь, они хорошо сыграют, но для Кубка Гагарина рановато»

Шуми Бабаев высказался о претендентах на Кубок Гагарина в сезоне-2025/26.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является «Локомотив».

‎

‎– Я думаю, что в первую очередь это ярославский «Локомотив ». Наверное, ЦСКА . Думаю, к ним может присоединиться магнитогорский «Металлург ».

‎– Что скажете о перспективах СКА?

‎– Пока собирают команду, но, честно говоря, кубковых перспектив не вижу. Я надеюсь, что они хорошо сыграют, но для Кубка чуть-чуть рановато.

‎– Какие команды способны удивить в новом сезоне?

– ‎Я жду все равно хорошей игры от «Трактора ». Хочу, чтобы удивили «Торпедо » и «Автомобилист», – сказал агент Шуми Бабаев.