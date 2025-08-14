  • Спортс
  • Бабаев о СКА: «Кубковых перспектив не вижу. Надеюсь, они хорошо сыграют, но для Кубка Гагарина рановато»


Бабаев о СКА: «Кубковых перспектив не вижу. Надеюсь, они хорошо сыграют, но для Кубка Гагарина рановато»

Шуми Бабаев высказался о претендентах на Кубок Гагарина в сезоне-2025/26.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является «Локомотив».

‎– Я думаю, что в первую очередь это ярославский «Локомотив». Наверное, ЦСКА. Думаю, к ним может присоединиться магнитогорский «Металлург».

‎– Что скажете о перспективах СКА? 

‎– Пока собирают команду, но, честно говоря, кубковых перспектив не вижу. Я надеюсь, что они хорошо сыграют, но для Кубка чуть-чуть рановато. 

‎– Какие команды способны удивить в новом сезоне? 

– ‎Я жду все равно хорошей игры от «Трактора». Хочу, чтобы удивили «Торпедо» и «Автомобилист», – сказал агент Шуми Бабаев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт день за днем»
