Прибыльский об уходе Шабанова и Кравцова из «Трактора»: «Это были наши лучшие игроки. НХЛ – их мечта. Если что, здесь их всегда ждут»

Андрей Прибыльский высказался об уходе Шабанова и Кравцова из «Трактора».

Хоккеисты продолжат карьеру в НХЛ. Максим Шабанов подписал контракт с «Айлендерс», а Виталий Кравцов – с «Ванкувером».

– Максим Шабанов и Виталий Кравцов отправились в НХЛ. Как относишься к их отъезду? Насколько возможно их заменить?

– Это были наши лучшие игроки. Думаю, НХЛ – их мечта. Виталий уже который раз едет, хочет закрепиться. Макс тоже хотел попробовать свои силы в лучшей лиге мира. В этом нет ничего такого. Если что, здесь их всегда ждут.

Что касается попытки заменить, сейчас к нам пришли игроки, которые не нуждаются в представлении. Многие завоевывали кубок в своей карьере, и не один. Сезон все покажет, – сказал защитник «Трактора » Андрей Прибыльский .