Роман Скворцов: «У ЦСКА вновь поворотный сезон, основательная команда быстро построиться не может. «Локомотив» выглядит сильнее, клуб практически сохранил чемпионский состав»

Роман Скворцов считает, что «Локомотив» выглядит сильнее ЦСКА.

В мае «Локомотив» под руководством Игоря Никитина впервые в истории завоевал Кубок Гагарина . В межсезонье тренер покинул ярославский клуб и вернулся в ЦСКА.

«Локомотив» возглавил Боб Хартли .

– Можно ли ожидать взрыва эмоций от таких строгих команд, как «Локомотив» и ЦСКА, в их противостоянии в сезоне?

– Не думаю. Игрокам, кроме трофея, делить нечего, в дополнительной мотивации перед встречей с таким соперником нуждаться они не должны.

Мне кажется, что вспышка эмоций может быть маркером того, что что-то идет не так, как хотелось бы. Но, повторюсь, я не хочу, чтобы мои ожидания стали моей проблемой.

– Какая команда на данный момент выглядит сильнее – «Локомотив» Хартли или ЦСКА Никитина?

– Мне кажется, сильнее выглядят ярославцы, практически сохранившие чемпионский состав и, самое главное, Радулова . Новый тренер – новый вызов, причем я не думаю, что Хартли сможет залезть своим игрокам в голову глубже дотошного, в хорошем смысле, Никитина.

У ЦСКА вновь поворотный сезон, и быстро основательная команда, достойная Игоря Валерьевича, построиться, как мне кажется, не может, – сказал комментатор Роман Скворцов.