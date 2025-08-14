«Флорида» продлила контракт с Беннингом на год

Защитник Майкл Беннинг подписал новый контракт с «Флоридой».

Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на один год.

23-летний Майкл Беннинг в сезоне-2024/25 провел 54 матча за фарм-клуб «Флориды» в АХЛ . Он набрал 32 (9+23) очка в составе «Шарлотт ».

Защитник также отметился 9 (5+4) баллами в 18 играх плей-офф и помог «Чекерс» выйти в финал Кубка Колдера.