  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Жамнов после 7:4 с «Торпедо»: «Не понравился засчитанный гол, когда клюшка вратаря разворачивалась, а он по инерции... Меня оштрафуют на 300 тысяч, не буду комментировать»
0

Жамнов после 7:4 с «Торпедо»: «Не понравился засчитанный гол, когда клюшка вратаря разворачивалась, а он по инерции... Меня оштрафуют на 300 тысяч, не буду комментировать»

Алексей Жамнов высказался после победы над «Торпедо» (7:4).

«Спартак» отыгрался с 0:4 по ходу игры.

– Насколько просто оградиться от эмоций после такого возвращения в матч?

– В раздевалке был разговор. Неправильно начали играть, не так, как просили. Нехорошо так начинать, при такой поддержке. Надеюсь, в оставшихся матчах такого не будет. Соперник ждал от нас атакующего хоккея и играл на контратаках.

– Известно, что случилось с Голдобиным?

– Он доиграл матч, вроде все нормально. От докторов пока жалоб не было.

– Как пришли к решению включить Лукьянцева в основной состав?

– Мы обращаем внимание на всех ребят. Он молодец. Ему нужно время на адаптацию к этому хоккею. Духовитый игрок, нам иногда не хватает таких.

– Вас удивило такое количество стычек?

– Для нас принципиален любой матч. Мы идем своей дорогой. Сегодня хорошая победа, но нельзя так начинать игры. Перед матчем говорили, что трижды проигрывали «Торпедо», делали акцент на этом. Радует, что игроки услышали мои слова после первого периода.

– Ружичка делал много ошибок.

– У него не сложилась сегодня игра. Если игра не складывается, надо работать на команду. Ружичка сделал это в третьем периоде. Все бывает. Надо отдать ему должное.

– Ларионов сказал о несправедливом удалении за удар головой.

– Я могу сказать, что не понравилось мне. Мне не понравился засчитанный гол, когда клюшка вратаря разворачивалась, а он по инерции… Не буду комментировать, меня оштрафуют на 300 тысяч, – сказал главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoТорпедо
logoМатч ТВ
logoАлексей Жамнов
судьи
logoКХЛ
logoСергей Лукьянцев
logoНиколай Голдобин
logoАдам Ружичка
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Галимов получил 5+20 за колющий удар клюшкой в лицо Белевичу в игре с «Торпедо»
234 минуты назадФото
Ларионов о 4:7 от «Спартака»: «6 пропущенных голов в одном периоде – уникальный случай. В моей карьере такого не было»
11сегодня, 17:16
«Торпедо» в 3-й раз упустило победу с 4:0 и стало лидером КХЛ по этому показателю
6сегодня, 16:59
Рекомендуем
Главные новости
Турнир четырех наций. Швеция играет с Финляндией, Канада против США
6319 минут назадLive
Галимов получил 5+20 за колющий удар клюшкой в лицо Белевичу в игре с «Торпедо»
234 минуты назадФото
Роман Ротенберг: «Важно выигрывать каждое единоборство. Неважно, обладатель ты Кубка Гагарина или Кубка Стэнли. Ребята из «Нефтехимика» это доказали. В СКА тоже бились, но не все»
4253 минуты назад
«Спартак» отыгрался с 0:4 и победил «Торпедо» со счетом 7:4
51сегодня, 16:51
СКА проиграл 3 из 5 последних матчей. Команда Ротенберга идет 6-й на Западе
69сегодня, 16:37
КХЛ. «Спартак» обыграл «Торпедо», СКА уступил «Нефтехимику», «Сибирь» проиграла «Металлургу», «Трактор» победил «Адмирал»
289сегодня, 16:28
Брэд Маршанд: «В хоккее нет большего соперничества, чем между Канадой и США. Это матчи, в которых каждый мечтает сыграть в детстве»
33сегодня, 15:55
СКА забросил «Нефтехимику» 2 шайбы, нанеся 6 бросков в первом периоде. У команды Леонтьева – 18 и один гол
18сегодня, 14:53
Терещенко об Овечкине: «Если похудеет, в выносливости не прибавит, а потеряет в мощи и харизме. Он регулярно забивает, значит, набрал идеальный вес»
16сегодня, 14:31
Разин о 5:2 с «Сибирью»: «Плохое начало у «Металлурга», много брака, на контратаки попадались. В Новосибирске с такой поддержкой всегда неудобно играть»
2сегодня, 14:08
Ко всем новостям
Последние новости
Ларионов о 4:7 от «Спартака»: «6 пропущенных голов в одном периоде – уникальный случай. В моей карьере такого не было»
11сегодня, 17:16
«Торпедо» в 3-й раз упустило победу с 4:0 и стало лидером КХЛ по этому показателю
6сегодня, 16:59
Дементьев об иностранных тренерах в КХЛ: «Рисунок игры меняется моментально. Посмотрите на тот же «Авангард». Нашим специалистам есть чему учиться»
4сегодня, 16:26
Хайруллин проводит 500-й матч в КХЛ. У форварда СКА 267 баллов в лиге
сегодня, 16:10
Юдин проводит 600-й матч в КХЛ. У защитника СКА 116 очков в лиге
2сегодня, 15:36
Плющев о России на турнире с игроками из НХЛ: «Сборная выступила бы достойно. Проблемные позиции – центры и защитники. По вратарям проблем бы не было»
3сегодня, 15:25
19-летний форвард СКА Короткий забил 1-й гол в КХЛ
3сегодня, 15:09
«Лада» прервала серию из 10 поражений подряд, команда Зубова – 10-я на Востоке. «Барыс» проиграл 5-й матч кряду и идет последним
1сегодня, 14:45
Щитов о КХЛ: «Регулярку сокращать нельзя, будет слишком короткий сезон. Нужно поднимать уровень игроков из команд, не попадающих в топ-8»
3сегодня, 14:17
Бояркин травмировался, неудачно потянувшись за шайбой. Вратаря «Барыса» увезли на носилках
сегодня, 13:58
Рекомендуем