Жамнов после 7:4 с «Торпедо»: «Не понравился засчитанный гол, когда клюшка вратаря разворачивалась, а он по инерции... Меня оштрафуют на 300 тысяч, не буду комментировать»

Алексей Жамнов высказался после победы над «Торпедо» (7:4).

«Спартак» отыгрался с 0:4 по ходу игры.

– Насколько просто оградиться от эмоций после такого возвращения в матч?

– В раздевалке был разговор. Неправильно начали играть, не так, как просили. Нехорошо так начинать, при такой поддержке. Надеюсь, в оставшихся матчах такого не будет. Соперник ждал от нас атакующего хоккея и играл на контратаках.

– Известно, что случилось с Голдобиным?

– Он доиграл матч, вроде все нормально. От докторов пока жалоб не было.

– Как пришли к решению включить Лукьянцева в основной состав?

– Мы обращаем внимание на всех ребят. Он молодец. Ему нужно время на адаптацию к этому хоккею. Духовитый игрок, нам иногда не хватает таких.

– Вас удивило такое количество стычек?

– Для нас принципиален любой матч. Мы идем своей дорогой. Сегодня хорошая победа, но нельзя так начинать игры. Перед матчем говорили, что трижды проигрывали «Торпедо », делали акцент на этом. Радует, что игроки услышали мои слова после первого периода.

– Ружичка делал много ошибок.

– У него не сложилась сегодня игра. Если игра не складывается, надо работать на команду. Ружичка сделал это в третьем периоде. Все бывает. Надо отдать ему должное.

– Ларионов сказал о несправедливом удалении за удар головой.

– Я могу сказать, что не понравилось мне. Мне не понравился засчитанный гол, когда клюшка вратаря разворачивалась, а он по инерции… Не буду комментировать, меня оштрафуют на 300 тысяч, – сказал главный тренер московского «Спартака » Алексей Жамнов .