Игорь Ларионов высказался после поражения от «Спартака» (4:7).

«Торпедо» вело со счетом 4:0 к 29-й минуте, но проиграло .

– Вернуться в игру при 0:4 дорогого стоит. Поздравляю соперника с волевой победой. Мы перечеркнули все хорошее в третьем периоде, дали сопернику кислород, и они этим воспользовались.

– Вы хотели в третьем периоде провоцировать соперника на удаления?

– Сложно ответить. Никогда никто не играет ради провокаций. При ударе в голову судьи не взяли просмотр на чистое удаление. Такие факты влияют на настроение команды, после этого момента игра пришла в руки «Спартака ».

Но нельзя проигрывать так. В своей карьере я такого никогда не видел. Все закономерно. «Спартак» победил по делу.

– Вы частично намекнули, что впервые видели такие вещи, как пас Свечникова на клюшку игрока «Спартака»?

– Я только что выбросил в мусорное ведро мои слова после второго периода. Было четко сказано: рациональность, простота, строгость, терпение.

Не хочется сушить игру при 0:4, но есть правила, которые заложены в каждом. Некоторые вещи не должны проявляться на таком уровне. Человеческий фактор, с другой стороны, нельзя исключать.

Мои слова могли не дойти до отдельных игроков. Шесть пропущенных голов в одном периоде – это уникальный случай. В моей карьере такого не было, – сказал главный тренер «Торпедо » Игорь Ларионов .