Ларионов о 4:7 от «Спартака»: «6 пропущенных голов в одном периоде – уникальный случай. В моей карьере такого не было»
«Торпедо» вело со счетом 4:0 к 29-й минуте, но проиграло.
– Вернуться в игру при 0:4 дорогого стоит. Поздравляю соперника с волевой победой. Мы перечеркнули все хорошее в третьем периоде, дали сопернику кислород, и они этим воспользовались.
– Вы хотели в третьем периоде провоцировать соперника на удаления?
– Сложно ответить. Никогда никто не играет ради провокаций. При ударе в голову судьи не взяли просмотр на чистое удаление. Такие факты влияют на настроение команды, после этого момента игра пришла в руки «Спартака».
Но нельзя проигрывать так. В своей карьере я такого никогда не видел. Все закономерно. «Спартак» победил по делу.
– Вы частично намекнули, что впервые видели такие вещи, как пас Свечникова на клюшку игрока «Спартака»?
– Я только что выбросил в мусорное ведро мои слова после второго периода. Было четко сказано: рациональность, простота, строгость, терпение.
Не хочется сушить игру при 0:4, но есть правила, которые заложены в каждом. Некоторые вещи не должны проявляться на таком уровне. Человеческий фактор, с другой стороны, нельзя исключать.
Мои слова могли не дойти до отдельных игроков. Шесть пропущенных голов в одном периоде – это уникальный случай. В моей карьере такого не было, – сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.
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