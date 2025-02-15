«Торпедо» в 3-й раз упустило победу с 4:0 и стало лидером КХЛ по этому показателю
«Торпедо» в третий раз в КХЛ упустило победу с 4:0.
Команда тренера Игоря Ларионова вела со счетом 4:0 к 29-й минуте, но проиграла в матче Фонбет Чемпионата КХЛ против «Спартака» (4:7).
«Торпедо» упустило победу с 4:0 в третий раз и стало лидером лиги по этому показателю.
На данный момент клуб идет на 8-м месте в таблице Запада с 62 баллами после 56 матчей.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба КХЛ
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