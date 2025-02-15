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Юдин проводит 600-й матч в КХЛ. У защитника СКА 116 очков в лиге

Дмитрий Юдин проводит 600-й матч в КХЛ.

Юбилейной для защитника СКА стала игра Фонбет Чемпионате КХЛ против «Нефтехимика» (3:4, 2-й период).

На счету Дмитрия Юдина 116 (28+88) очков в 600 играх в лиге с учетом плей-офф.

Ранее он выступал за «Спартак» и «Ак Барс».

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал СКА
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