Юдин проводит 600-й матч в КХЛ. У защитника СКА 116 очков в лиге

Дмитрий Юдин проводит 600-й матч в КХЛ.

Юбилейной для защитника СКА стала игра Фонбет Чемпионате КХЛ против «Нефтехимика » (3:4, 2-й период).

На счету Дмитрия Юдина 116 (28+88) очков в 600 играх в лиге с учетом плей-офф.

Ранее он выступал за «Спартак» и «Ак Барс».