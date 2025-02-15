СКА забросил «Нефтехимику» 2 шайбы, нанеся 6 бросков в первом периоде. У команды Леонтьева – 18 и один гол
СКА забил «Нефтехимику» 2 гола с 6 бросков в первом периоде.
Команда под руководством Романа Ротенберга противостоит нижнекамскому клубу (2:1, второй период) в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
СКА нанес 6 бросков в створ ворот «Нефтехимика» в первом периоде и забил 2 гола. У команды тренера Олега Леонтьева 18 бросков в створ и 1 гол за первую двадцатиминутку.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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