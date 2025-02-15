19-летний форвард СКА Короткий забил 1-й гол в КХЛ
Нападающий СКА Матвей Короткий забил первый гол в КХЛ.
19-летний форвард отличился в матче Фонбет Чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (2:2, 2-й период).
Всего Матвей Короткий набрал 3 (1+2) балла в 18 играх в лиге.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал СКА
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