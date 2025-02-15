«Лада» прервала серию из 10 поражений подряд, команда Зубова – 10-я на Востоке. «Барыс» проиграл 5-й матч кряду и идет последним
«Лада» прервала серию из 10 поражений подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Команда под руководством Павла Зубова обыграла «Барыс» со счетом 4:2 в выездном матче.
«Лада» набрала 44 очка в 54 матчах и занимает 10-е место в таблице Восточной конференции.
«Барыс» проиграл 5-й матч подряд. Команда тренера Галыма Мамбеталиева идет на последнем месте в КХЛ с 29 очками после 55 игр.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем