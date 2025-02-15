«Лада» прервала серию из 10 поражений подряд, команда Зубова – 10-я на Востоке. «Барыс» проиграл 5-й матч кряду и идет последним

«Лада» прервала серию из 10 поражений подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Команда под руководством Павла Зубова обыграла «Барыс » со счетом 4:2 в выездном матче.

«Лада » набрала 44 очка в 54 матчах и занимает 10-е место в таблице Восточной конференции.

«Барыс» проиграл 5-й матч подряд. Команда тренера Галыма Мамбеталиева идет на последнем месте в КХЛ с 29 очками после 55 игр.