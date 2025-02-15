Павел Зубов о Никитине: «Должен привести «Локомотив» к Кубку. Ядро клуба сформировалось еще с 2018-2019 годов, когда я там работал»
– Один из ваших бывших одноклубников по «Ладе» Игорь Никитин возглавляет «Локомотив», который уверенно идет в лидерах КХЛ. Может ли он привести команду к чемпионству в этом году?
– Не может, а должен. Мы с Игорем друзья с 15 лет, познакомились в юношеской сборной СССР. С тех пор знаем друг друга. Он взял Кубок Гагарина с ЦСКА, но «Локомотив» уже давно к этому идет.
Там ядро сформировалось еще с 2018-2019 годов, когда я там работал. С того времени осталось много ребят. Команда проводит точечные усиления, в конце концов это должно привести к кубку. Весь Ярославль этого ждет.
– Почти четверть клубов КХЛ возглавляют тренеры, которые воспитывались в «Ладе» или же становились тут чемпионами России – помимо вас, это Игорь Никитин, Андрей Разин, Виктор Козлов и Павел Десятков. В чем феномен тольяттинской школы?
– Не знаю, не задумывался даже об этом. Когда Трой Джозефс переходил из «Лады» в «Металлург», сказал ему, чтобы он передал от меня привет своему новому тренеру. Показал ему фотографию, где мы вместе с ним. Еще, кстати, и Алексей Ковалев тренирует.
– Встречи с бывшими одноклубниками на полях КХЛ как-то подстегивают?
– Да не особо, обычные матчи. Когда я только стал исполняющим обязанности, первые игры были с «Металлургом» и «Салаватом» – то есть с Разиным и Козловым, – сказал главный тренер «Лады».
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