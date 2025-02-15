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Терещенко об Овечкине: «Если похудеет, в выносливости не прибавит, а потеряет в мощи и харизме. Он регулярно забивает, значит, набрал идеальный вес»

Алексей Терещенко оценил физическую форму Александра Овечкина.

В текущем сезоне НХЛ капитан «Вашингтона» набрал 43 (26+17) очков в 39 матчах при полезности «+18». 

«Похудев, в выносливости Александр точно не прибавит. Самое главное, чтобы он чувствовал себя максимально комфортно. В текущем сезоне он регулярно забивает, а значит, набрал идеальный вес.

Понятно, что я не в курсе, сколько килограммов он набрал летом, но прекрасно осознаю, что россиянин понимает, что делает. Судя по статистике, сбрасывать ему ничего не надо.

Если же похудеет, гарантированно потеряет в мощи и харизме», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: RT
logoАлексей Терещенко
logoНХЛ
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logoВашингтон
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