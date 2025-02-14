Овечкин тренируется с Каспарайтисом во время паузы в НХЛ: «Спасибо Касперу за помощь!»

Александр Овечкин рассказал, что тренируется с Дарюсом Каспарайтисом.

Напомним, ранее российский хоккеист сообщил, что во время паузы в НХЛ у него будет небольшой тренировочный лагерь в Майами с участием экс-игрока лиги.

«В эту паузу я буду заниматься вместе со своим хорошим другом и звездой НХЛ – Дарюсом Каспарайтисом ! Мы уже начали совместные тренировки.

Спасибо Касперу за помощь!», – сказал нападающий «Вашингтона » Александр Овечкин .

Овечкин об отпуске во время паузы в НХЛ: «Прилетел в Майами с женой и детьми. Будет небольшой тренировочный лагерь – с участием известного человека, игравшего в НХЛ. Это не Ковальчук»