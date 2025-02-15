Терещенко о тренировках Овечкина с Каспарайтисом: «Видели Дарюса? Это машина. С ним Александр себя точно не запустит»
Алексей Терещенко оценил физическую форму и профессионализм Дарюса Каспарайтиса.
Напомним, ранее Александр Овечкин сообщил, что во время паузы в НХЛ у него будет небольшой тренировочный лагерь в Майами с участием экс-игрока лиги. Вчера он заявил, что тренируется вместе с Дарюсом Каспарайтисом.
«Вы видели Дарюса? Это настоящая машина. Он был таким во время карьеры и нисколько не изменился после ее окончания – не прибавил ни грамма лишнего веса.
Это профессионал, который отлично знает, как должен готовиться профессиональный спортсмен. С ним Овечкин себя точно не запустит», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: RT
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