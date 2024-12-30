Алексей Терещенко: «Хочется, чтобы Овечкин добрался до рекорда Гретцки в этом сезоне. Весь мир этого ждет. Все шансы есть!»

Алексей Терещенко высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.

Нападающий «Вашингтона» забил гол в матче против «Детройта» (2:4). 39-летний Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (870 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Овечкин выполняет свою работу. Саша сам говорил, что нужно попасть в игровой ритм и все будет в порядке. Все мы понимаем, что нужно себя поддерживать в форме, особенно в той ситуации, когда произошла травма: не лежать и отдыхать, а тренироваться, готовиться и восстанавливаться.

Что касается погони за рекордом Гретцки, всегда нужно учитывать множество факторов – те же травмы, сыгранность и взаимопонимание с партнерами, сама игра всей команды в целом. К слову, игра «Вашингтона » поменялась в сравнении с прошлым сезоном, поэтому и команда играет, и сам Саша играет.

Очень хочется, чтобы Овечкин добрался до рекорда Гретцки уже в этом сезоне. Думаю, весь мир этого ждет, все болельщики хоккея за этим следят и верят, что это случится как можно раньше. Повторюсь, надеемся, что Александр добьется цели в этом сезоне. Все шансы для этого есть!» – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко .