Разин о 5:2 с «Сибирью»: «Плохое начало у «Металлурга», много брака, на контратаки попадались. В Новосибирске с такой поддержкой всегда неудобно играть»
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин подвел итоги игры с «Сибирью».
Магнитогорский клуб одержал победу со счетом 5:2 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Плохое начало было с нашей стороны. Все валилось из рук, было много технического брака, на контратаки попадались. Хорошо второй период провели, сыграло большинство.
Во втором периоде пропустили нелепый гол, в третьем периоде было непросто, но ребята справились. Я бы не сказал, что «Сибирь» для нас удобный соперник. В Новосибирске с такой поддержкой всегда неудобно играть.
Благодаря трибунам даже возрастные игроки быстро бегут в контратаки. Мы им в начале сезона проиграли фееричную игру, хотя вели в счете.
Теперь выиграли по делу. Данила Юров получил травму и дальше с нами не едет – это единственная новость по нему», – сказал Разин.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт КХЛ
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