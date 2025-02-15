Разин о 5:2 с «Сибирью»: «Плохое начало у «Металлурга», много брака, на контратаки попадались. В Новосибирске с такой поддержкой всегда неудобно играть»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин подвел итоги игры с «Сибирью».

Магнитогорский клуб одержал победу со счетом 5:2 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Плохое начало было с нашей стороны. Все валилось из рук, было много технического брака, на контратаки попадались. Хорошо второй период провели, сыграло большинство.

Во втором периоде пропустили нелепый гол, в третьем периоде было непросто, но ребята справились. Я бы не сказал, что «Сибирь » для нас удобный соперник. В Новосибирске с такой поддержкой всегда неудобно играть.

Благодаря трибунам даже возрастные игроки быстро бегут в контратаки. Мы им в начале сезона проиграли фееричную игру, хотя вели в счете.

Теперь выиграли по делу. Данила Юров получил травму и дальше с нами не едет – это единственная новость по нему», – сказал Разин .