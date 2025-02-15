«Металлург» прервал серию «Сибири» из 4 побед подряд. Команда Разина – 5-я на Востоке
«Металлург» одержал 4-ю победу в 6 последних матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.
Команда под руководством Андрея Разина обыграла «Сибирь» со счетом 5:2 в выездном матче.
Таким образом, «Металлург» набрал 70 очков в 55 матчах и занимает 5-е место в таблице Восточной конференции.
«Сибирь» проиграла впервые за 5 матчей. Команда тренера Вадима Епанчинцева идет 7-й на Востоке с 58 баллами после 54 игр.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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