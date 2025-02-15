«Металлург» прервал серию «Сибири» из 4 побед подряд. Команда Разина – 5-я на Востоке

«Металлург» одержал 4-ю победу в 6 последних матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда под руководством Андрея Разина обыграла «Сибирь» со счетом 5:2 в выездном матче.

Таким образом, «Металлург » набрал 70 очков в 55 матчах и занимает 5-е место в таблице Восточной конференции.

«Сибирь » проиграла впервые за 5 матчей. Команда тренера Вадима Епанчинцева идет 7-й на Востоке с 58 баллами после 54 игр.