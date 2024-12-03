«Металлург» отыгрался с 0:2 и победил «Торпедо»
«Металлург» одержал волевую победу над «Торпедо» (5:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
К 30-й минуте игры команда тренера Андрея Разина уступала со счетом 0:2. «Металлург» сравнял счет благодаря голам Робина Пресса и Дениса Зернова.
«Торпедо» снова вышло вперед благодаря шайбе Михаила Абрамова на отметке 49:32. После этого голом отметился нападающий «Металлурга» Александр Петунин, снова сравняв счет.
Решающую шайбу забросил Данила Юров.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
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