«Металлург» отыгрался с 0:2 и победил «Торпедо»

«Металлург» одержал волевую победу над «Торпедо» (5:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

К 30-й минуте игры команда тренера Андрея Разина уступала со счетом 0:2. «Металлург » сравнял счет благодаря голам Робина Пресса и Дениса Зернова .

«Торпедо » снова вышло вперед благодаря шайбе Михаила Абрамова на отметке 49:32. После этого голом отметился нападающий «Металлурга» Александр Петунин, снова сравняв счет.

Решающую шайбу забросил Данила Юров.