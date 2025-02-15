Козлов о России и США: «Дома комфортнее. Хочу, чтобы мои дети жили здесь, знали историю, понимали, что такое русский дух»

Виктор Козлов сравнил жизнь в России и США.

– Могли остаться жить в США?

– Я много думал об этом, но решил, что Россия мне ближе. Здесь я чувствую себя комфортнее. Россия – родная страна, менталитет тоже отличается. Дома мне нравится больше.

– Какие главные отличия в менталитете?

– Люди везде хорошие, но мне хочется, чтобы мои дети жили в России, чтобы знали историю, понимали, что такое русский дух. Отличия все равно есть, хоть они и небольшие. Они, прежде всего, касаются взглядов на воспитание детей, – сказал главный тренер «Салавата ».

Виктор Козлов об отдыхе: «Новая Зеландия – уникальное место. Говорят, в Долине Напа очень красиво. В России – Байкал, Алтай и Башкирия»

Виктор Козлов о карьере игрока: «Повезло оказаться в «Вашингтоне», где были Овечкин, Семин и Федоров. Сергей – столб, кремень и лидер, общение с ним приятно удивило»