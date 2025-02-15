Козлов о России и США: «Дома комфортнее. Хочу, чтобы мои дети жили здесь, знали историю, понимали, что такое русский дух»
– Могли остаться жить в США?
– Я много думал об этом, но решил, что Россия мне ближе. Здесь я чувствую себя комфортнее. Россия – родная страна, менталитет тоже отличается. Дома мне нравится больше.
– Какие главные отличия в менталитете?
– Люди везде хорошие, но мне хочется, чтобы мои дети жили в России, чтобы знали историю, понимали, что такое русский дух. Отличия все равно есть, хоть они и небольшие. Они, прежде всего, касаются взглядов на воспитание детей, – сказал главный тренер «Салавата».
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