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Козлов стал кавалером ордена «Салавата Юлаева» за заслуги перед Башкортостаном

Виктор Козлов стал кавалером ордена «Салавата Юлаева».

Главный тренер уфимского клуба Фонбет Чемпионата КХЛ награжден за заслуги перед Башкортостаном.

Он возглавил «Салават» в 2022 году. На данный момент команда занимает второе место в таблице Востока, набрав 73 очка в 54 играх.

«Виктор Козлов – кавалер ордена «Салавата Юлаева».

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Николаевич Козлов указом главы Республики Башкортостан Радием Фаритовичем Хабировым награжден орденом «Салавата Юлаева» за заслуги перед Башкортостаном», – говорится в сообщении клуба КХЛ.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Салавата Юлаева»
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