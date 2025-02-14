Виктор Козлов рассказал об игре за «Вашингтон».

Сегодня главному тренеру «Салавата Юлаева » исполнилось 50 лет. В качестве хоккеиста он провел 897 матчей и набрал 537 (198+339) очков в НХЛ.

– Какие люди оказали на вас особое влияние?

– Мне повезло оказаться в «Вашингтоне». Где играли Овечкин , Семин , Сергей Федоров. Общение с Сергеем – и в то время, и сейчас – меня приятно удивило. Сергей – столб, кремень. Я понимаю, почему «Вашингтон» тогда взял Федорова . Это большая личность. Лидер!

Повезло пересечься с Павлом Буре , потренироваться с Владимиром Валерьевичем Буре. Конечно же, Сергей Гончар и Сергей Брылин . Мне повезло, что рядом были большие личности, от которых можно многое было почерпнуть.

Одним словом – профессионалы и в хоккее, и по жизни, – сказал Виктор Козлов .

Виктор Козлов об отдыхе: «Новая Зеландия – уникальное место. Говорят, в Долине Напа очень красиво. В России – Байкал, Алтай и Башкирия»