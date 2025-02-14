Виктор Козлов об отдыхе: «Новая Зеландия – уникальное место. Говорят, в Долине Напа очень красиво. В России – Байкал, Алтай и Башкирия»

Виктор Козлов рассказал о наиболее интересных ему местах на планете.

Сегодня главному тренеру «Салавата Юлаева » исполняется 50 лет.

– Место на планете, которые вы рекомендуете посетить?

– Знаете, мы не были в Долине Напа. Это винодельня в Калифорнии. Говорят, там очень красиво. Новая Зеландия – тоже уникальное место. На нашей планете множество красивых точек. В России – само собой, Байкал, Алтай, Башкирия.

– Много может предложить в плане отдыха Флорида.

– Я играл там семь лет, Флорида мне приелась. Уже не ценилось то, что считалось уникальным. Когда каждый день видишь все это, становится обыденным. Хотелось уехать куда-нибудь в холод, чтобы выйти из зоны тепла.

– Куда?

– В отпуске много времени проводил в Санкт-Петербурге. Там летом свежо, иногда даже прохладно. А рядом еще Карелия, где тоже очень красиво.

– Расслабленный отдых или активный – вы за какой?

– Я и за тот и за другой. Раньше мне очень нравилось играть в теннис. Предпочитал активный отдых. Став постарше, понял, что организму лучше, когда я двигаюсь.

Спорт стал частью жизни, без которой чувствуешь себя неполноценным, – сказал Виктор Козлов .