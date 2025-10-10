Артюхин о Маклауде: «Наголову сильнее Хмелевски, игрок уровня НХЛ. «Авангард» сделал шаг к Кубку, подписав Майкла»

Евгений Артюхин считает, что «Авангард» выиграл, подписав Майкла Маклауда.

27-летний канадский нападающий подписал соглашение с омским клубом на 3 года. Ранее игрока признали невиновным по делу о сексуальном насилии с участием игроков молодежной сборной Канады-2018.

«Я удивился, что подписали Маклауда на три года. Видимо, карьеру в НХЛ на ближайшие годы он решил закрыть. Хотя, по мне – странно. Это игрок уровня НХЛ. В третьем-четвертом звене средней команды он мог спокойно играть.

Для Омска его подписание – огромный плюс, положительный момент. Я считаю, если сравнивать с Хмелевски, то Маклауд наголову сильнее его. Омск только выиграл, что не получилось подписать Хмелевски и взяли Маклауда.

Он усилит нападение. Он двусторонний игрок. Поможет в большинстве и меньшинстве. Габаритный и хорошо зарекомендовал себя здесь. Хорошо ведет борьбу, выигрывает. Он быстрее, подвижнее Хмелевски . А это уже большой плюс.

Он больше будет нейтральных шайб выигрывать. Это важные детали. Считаю, что «Авангард » с таким подписанием сделал еще шаг к Кубку Гагарина. На рынке мало хоккеистов такого плана», – сказал бывший игрок клубов КХЛ Евгений Артюхин.