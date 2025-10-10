Беттмэн о потолке зарплат в НХЛ: «Идет к уровню, на котором был бы, если бы не пандемия COVID-19. Зарплаты растут пропорционально росту доходов лиги»

Гэри Беттмэн высказался о причинах увеличения потолка зарплат в НХЛ.

«Потолок зарплат растет в прямой зависимости от роста доходов лиги. Мы фактически догоняем пропущенные три года после периода «замороженного потолка», вызванного пандемией.

Мы не хотели повышать его резко и одномоментно, потому что это бы исказило рынок и оказалось, если хотите, удачей – но несправедливой – для игроков, которые становились свободными агентами именно в тот момент.

Мы пошагово возвращаем потолок зарплат к тому уровню, на котором он находился бы, если бы пандемия не внесла свои коррективы», – сказал комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн.

Революция в НХЛ: уже в плей-офф-2026 будет потолок зарплат