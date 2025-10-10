Беттмэн о потолке зарплат в НХЛ: «Идет к уровню, на котором был бы, если бы не пандемия COVID-19. Зарплаты растут пропорционально росту доходов лиги»
Гэри Беттмэн высказался о причинах увеличения потолка зарплат в НХЛ.
«Потолок зарплат растет в прямой зависимости от роста доходов лиги. Мы фактически догоняем пропущенные три года после периода «замороженного потолка», вызванного пандемией.
Мы не хотели повышать его резко и одномоментно, потому что это бы исказило рынок и оказалось, если хотите, удачей – но несправедливой – для игроков, которые становились свободными агентами именно в тот момент.
Мы пошагово возвращаем потолок зарплат к тому уровню, на котором он находился бы, если бы пандемия не внесла свои коррективы», – сказал комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Sportsnet
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости