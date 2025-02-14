Ротенберг поздравил Козлова с 50-летием: «С днем рождения! Здоровья, удачи, семейного благополучия!»
Роман Ротенберг поздравил Виктора Козлова с днем рождения.
Сегодня, 14 февраля, главному тренеру «Салавата Юлаева» исполнилось 50 лет.
«Виктор Козлов, с днем рождения! Здоровья, удачи, семейного благополучия!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
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