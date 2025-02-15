Макэвой перед матчем с Канадой: «У США тоже есть суперзвезды. В таких матчах решает командная оборона всей пятеркой»
Команды встретятся завтра, 16 февраля. Игра начнется в 4:00 по московскому времени.
«Нельзя поддаваться очарованию их состава. Но то же самое можно сказать и о нас. У нас тоже много мастеров, у нас тоже есть суперзвезды в команде. В таких матчах все решает командная оборона всей пятеркой», – сказал защитник сборной США и «Бостона» Чарли Макэвой.
Также он заявил, что американские защитники могут брать пример со Швеции, которая уступила Канаде в овертайме (3:4 ОТ). Сборная США в своем первом матче на турнире разгромила команду Финляндии (6:1).
«В их игре было много скорости и мастерства, особенно в первом периоде, что вряд ли стало сюрпризом, учитывая их состав. Примерно так же они играли со Швецией – оказывали давление, не давали свободного пространства в нейтральной зоне.
Это и есть наша задача. Когда у соперника есть игроки, которые могут разгонять атаки так, как они, нужно перекрывать им воздух и держать шайбу подальше от их клюшек», – отметил Макэвой.
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