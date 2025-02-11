Остон Мэттьюс: «Не знаю, есть ли фавориты на Турнире четырех наций. У каждого есть аргументы для победы. Мы уверены в сборной США – нам нравится наша команда»

Остон Мэттьюс ответил на вопрос о фаворитах Турнира четырех наций.

На турнире примут участие команды Канады , США, Швеции и Финляндии .

«Не знаю, есть ли фавориты на этом турнире. У каждый команды есть аргументы для победы.

Думаю, что мы уверены в своей команды. Нам нравится наша команда. Остается только выходить на лед и играть», – сказал капитан сборной США Остон Мэттьюс.