Маршанд об игре в звене с Беннеттом за сборную Канады после инцидента в плей-офф-2024: «Мы не вдавались в детали. Я просто сказал, что не буду ему пасовать. Шутка»

Брэд Маршанд высказался об игре в звене с Сэмом Беннеттом после инцидента.

Форварды тренировались в четвертом звене сборной Канады перед матчем Турнира четырех наций против США.

По ходу серии второго раунда плей-офф-2024 между «Бостоном » и «Флоридой» (2-4) капитан «Брюинс» Маршанд получил травму после хита форварда «Пантерс» и был вынужден пропустить 2 матча.

«На самом деле мы не вдавались в детали этой истории. Я просто сказал, что не буду пасовать ему. Шутка (со смехом).

В хоккее бывает всякое. Но что бы ни случилось в прошлом сезоне, это выводится за скобки.

Мы все собрались здесь с одной целью. Поэтому сейчас мы можем просто посмеяться над тем, что было раньше», – сказал Маршанд .