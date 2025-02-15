Маршанд об игре в звене с Беннеттом за сборную Канады после инцидента в плей-офф-2024: «Мы не вдавались в детали. Я просто сказал, что не буду ему пасовать. Шутка»
Брэд Маршанд высказался об игре в звене с Сэмом Беннеттом после инцидента.
Форварды тренировались в четвертом звене сборной Канады перед матчем Турнира четырех наций против США.
По ходу серии второго раунда плей-офф-2024 между «Бостоном» и «Флоридой» (2-4) капитан «Брюинс» Маршанд получил травму после хита форварда «Пантерс» и был вынужден пропустить 2 матча.
«На самом деле мы не вдавались в детали этой истории. Я просто сказал, что не буду пасовать ему. Шутка (со смехом).
В хоккее бывает всякое. Но что бы ни случилось в прошлом сезоне, это выводится за скобки.
Мы все собрались здесь с одной целью. Поэтому сейчас мы можем просто посмеяться над тем, что было раньше», – сказал Маршанд.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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