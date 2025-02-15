«Иди сюда! Вы че, ######?!» Заварухин – судьям после удаления Трямкина в матче с «Амуром»

Николай Заварухин высказал претензии арбитру из-за удаления Никиты Трямкина.

«Амур » уступил «Автомобилисту» (2:3 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

На 60-й минуте матча при счете 2:1 в пользу екатеринбургского клуба судьи удалили защитника гостей Никиту Трямкина за толчок клюшкой.

Главный тренер «Автомобилиста » Николай Заварухин был не согласен с этим решением и в эмоциональной форме высказал претензии судьям.

«Иди сюда! Какое ##### (нафиг) удаление?! Вы че, ###### (офигели)?!» – заявил Заварухин.

Благодаря голу форварда Ильи Талалуева «Амур» сравнял счет за 1 секунду до конца матча и перевел игру в овертайм. В итоге «Автомобилист» оказался сильнее – 3:2 ОТ.