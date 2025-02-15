«Иди сюда! Вы че, ######?!» Заварухин – судьям после удаления Трямкина в матче с «Амуром»
Николай Заварухин высказал претензии арбитру из-за удаления Никиты Трямкина.
«Амур» уступил «Автомобилисту» (2:3 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
На 60-й минуте матча при счете 2:1 в пользу екатеринбургского клуба судьи удалили защитника гостей Никиту Трямкина за толчок клюшкой.
Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин был не согласен с этим решением и в эмоциональной форме высказал претензии судьям.
«Иди сюда! Какое ##### (нафиг) удаление?! Вы че, ###### (офигели)?!» – заявил Заварухин.
Благодаря голу форварда Ильи Талалуева «Амур» сравнял счет за 1 секунду до конца матча и перевел игру в овертайм. В итоге «Автомобилист» оказался сильнее – 3:2 ОТ.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Алексея Шевченко
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