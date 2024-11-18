Дегтярев об Овечкине: «Перегонит Гретцки, впишет свое имя в историю НХЛ и всего мирового хоккея на столетия»
Михаил Дегтярев заявил, что всегда поддерживает Александра Овечкина.
Капитан «Вашингтона» сделал хет-трик в матче с «Вегасом» (5:2).
39-летний россиянин занимает второе место по голам в истории лиги (866 в 1443 играх). Рекордсмен – Уэйн Гретцки, на счету которого 894 шайбы в 1487 играх.
«Всегда поддерживаю Александра Овечкина. Убежден, что он догонит и перегонит Гретцки. И впишет свое имя на столетия не только в историю НХЛ, но и всего мирового хоккея», – заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев на Всероссийском форуме новых медиа в Москве.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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