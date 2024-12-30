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Губерниев об Овечкине: «Если Саша решит бить рекорд Гретцки в Канаде, не полечу к нему. Я у них под санкциями»

Дмитрий Губерниев высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.

Нападающий «Вашингтона» вернулся на лед после травмы и забил в 2 матчах подряд.

39-летний Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (870 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

– Вы переживали за ногу Александра Овечкина?

– Я вообще переживаю за любого нашего спортсмена и за Сашу в частности. Желаю ему крепкого здоровья.

И скажу, что если не будет травм – как я и говорил до того злосчастного его столкновения с соперником в матче с «Ютой» – он если не в этом сезоне, так в следующем побьет рекорд Уэйна Гретцки по голам.

В этом, кстати, заинтересованы представители американского истеблишмента. Я бы даже сказал, к этому проявляет интерес даже хоккейный «дип стэйт». Ого‑гошки, я говорю о глубинном государстве. Им всем нужен рекорд Овечкина.

– Вы были бы готовы летать по примеру Гретцки за Овечкиным по всей Северной Америке, когда ему останется пара шайб до рекорда?

– Я вообще, в принципе, как Карлсон – готов летать. Но у меня, честно говоря, очень много дел в России. И вопросы надо решать по мере поступления. Вот когда Овечкин приблизится, тогда и понимать будем.

Но вот если Александр решит бить рекорд Гретцки в Канаде, то я к нему не полечу. С этой темой у меня точно не срастется.

– Почему?

– А я у них под санкциями, – сказал комментатор Дмитрий Губерниев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoАлександр Овечкин
logoДмитрий Губерниев
logoМатч ТВ
logoНХЛ
logoВашингтон
logoУэйн Гретцки
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