Депутат Журова: «Овечкин – боец! Он сможет побить рекорд Гретцки и навсегда войти в историю. Для него это мечта»

Светлана Журова высказалась о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.

39-летний Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (868 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

На прошлой неделе стало известно, что капитан «Вашингтона » пропустит 4-6 недель из-за перелома малоберцовой кости.

«Все сейчас обсуждают травму Овечкина, специально это произошло или нет. Саша был в полушаге от становления самым результативным игроком за всю историю НХЛ. Хочу подчеркнуть, что в каких-то позициях он таковым уже является, опередил многих американских хоккеистов.

Все понимают, что он парень немолодой, но продолжает играть и очень хочет добиться поставленной цели. Я уверена, что Александр эту мечту не отпустит.

Мы очень за него переживаем. Даже открыли целую дискуссию среди спортсменов: кто и сколько восстанавливался после перелома ноги. У меня перелома не было, но многие ребята делились впечатлениями о том, насколько быстро Саша вернется на лед.

Какие прогнозы? В основном – все хорошие. Овечкин настолько потрясающе смотрелся в последних матчах, столько шайб забросил, что мы уже были уверены в побитии рекорда.

Я надеюсь, что травма не подкосит нападающего и он побьет рекорд Гретцки. Овечкин – боец! Я не сомневаюсь даже, что он со всем справится.

Повторюсь, для него это мечта. Есть, например, олимпийские медали, а у Саши – количество шайб. На каком-то этапе он понял, что эта цель достижима. Может, давно бы уже закончил, но уже не может остановиться (смеется).

Мы, спортсмены, обсуждая эту тему, сошлись во мнении, что Овечкин сможет побить рекорд и навсегда войти в историю», – заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.