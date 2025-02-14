Виктор Козлов: «Особенные эмоции – обыграть «Ак Барс» в юбилей. Не могу поверить, что мне уже 50 лет. Огромное спасибо ребятам за победу»
– Огромное спасибо ребятам за победу. За то, с какой самоотдачей и с какими эмоциями они играли. Арена сегодня была феноменальной.
Были моменты, когда нам было трудно, они закрывали нас в меньшинстве, но ребята бились друг за друга и вырвали победу у очень серьезного соперника. Вязовой молодец, сыграл на ноль.
– Выбрали сегодня Вязового. Как принимали решение? Созрел для больших матчей?
– Созрел или нет, но выбрали сегодня его.
– В третьем периоде перемешали тройки, перестали выходить Набиев и Черный. С чем это связано?
– В третьем периоде, когда забили второй гол, играли по счету, хотели надежнее сыграть в обороне. Набиев и Черный хорошо сыграли, Артем забил важный гол, но когда такая игра, когда нужно выдержать натиск и сыграть правильно – не стал подставлять молодых. В бой идут одни старики, так сказать.
– Дальше «Локомотив». Будет ли как-то команда по-другому восстанавливаться?
– То, что у нас такое расписание, – хорошая возможность проверить себя перед плей-офф.
– Как команда поздравила с юбилеем, помимо победы?
– Этого достаточно. Победа над «Ак Барсом» в день рождения… Даже не могу поверить, что мне уже 50 лет. Конечно, особенные эмоции – обыграть «Ак Барс» в юбилей, не буду скрывать. Ребятам спасибо огромное.
Были опасения, что могло все сложиться в другую сторону, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.
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