  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Виктор Козлов: «Особенные эмоции – обыграть «Ак Барс» в юбилей. Не могу поверить, что мне уже 50 лет. Огромное спасибо ребятам за победу»
1

Виктор Козлов: «Особенные эмоции – обыграть «Ак Барс» в юбилей. Не могу поверить, что мне уже 50 лет. Огромное спасибо ребятам за победу»

Виктор Козлов высказался после матча против «Ак Барса» (3:0).

– Огромное спасибо ребятам за победу. За то, с какой самоотдачей и с какими эмоциями они играли. Арена сегодня была феноменальной.

Были моменты, когда нам было трудно, они закрывали нас в меньшинстве, но ребята бились друг за друга и вырвали победу у очень серьезного соперника. Вязовой молодец, сыграл на ноль.

– Выбрали сегодня Вязового. Как принимали решение? Созрел для больших матчей?

– Созрел или нет, но выбрали сегодня его.

– В третьем периоде перемешали тройки, перестали выходить Набиев и Черный. С чем это связано?

– В третьем периоде, когда забили второй гол, играли по счету, хотели надежнее сыграть в обороне. Набиев и Черный хорошо сыграли, Артем забил важный гол, но когда такая игра, когда нужно выдержать натиск и сыграть правильно – не стал подставлять молодых. В бой идут одни старики, так сказать.

– Дальше «Локомотив». Будет ли как-то команда по-другому восстанавливаться?

– То, что у нас такое расписание, – хорошая возможность проверить себя перед плей-офф.

– Как команда поздравила с юбилеем, помимо победы?

– Этого достаточно. Победа над «Ак Барсом» в день рождения… Даже не могу поверить, что мне уже 50 лет. Конечно, особенные эмоции – обыграть «Ак Барс» в юбилей, не буду скрывать. Ребятам спасибо огромное.

Были опасения, что могло все сложиться в другую сторону, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Салавата Юлаева»
logoСалават Юлаев
logoАк Барс
logoКХЛ
logoВиктор Козлов
logoАлександр Черный
logoАртем Набиев
logoСемен Вязовой
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Гатиятулин о 0:3 от «Салавата»: «Игра прошла в самоотверженной борьбе, накал был до последней минуты. Было много моментов, но «Ак Барсу» не хватило реализации»
3сегодня, 17:24
Ротенберг репостнул рейтинг, где СКА – 1-й по голам в КХЛ за последние 3 года. У клуба 665 шайб на этом отрезке
23сегодня, 16:59
Ливо забил 41-й гол в сезоне, до рекорда Мозякина – 7 шайб. Форвард «Салавата» набрал очки в 9-й игре подряд
21сегодня, 16:47
Рекомендуем
Главные новости
КХЛ. «Локомотив» обыграл «Северсталь», «Салават Юлаев» победил «Ак Барс»
2428 минут назад
Кожевников о Кубке мира: «Он просто убьет ЧМ. НХЛ давно этого хотела. Шансы участия России большие. Турнир пройдет без этого француза и его ИИХФ»
425 минут назад
Клубы НХЛ интересуются вратарем «Динамо» Моторыгиным («СЭ»)
437 минут назад
Овечкин тренируется с Каспарайтисом во время паузы в НХЛ: «Спасибо Касперу за помощь!»
12сегодня, 17:49Фото
Ротенберг репостнул рейтинг, где СКА – 1-й по голам в КХЛ за последние 3 года. У клуба 665 шайб на этом отрезке
23сегодня, 16:59
Ливо забил 41-й гол в сезоне, до рекорда Мозякина – 7 шайб. Форвард «Салавата» набрал очки в 9-й игре подряд
21сегодня, 16:47
«Салават» выиграл 4 из 5 последних матчей. Команда Козлова идет 2-й на Востоке
4сегодня, 16:27
Кожевников о разговоре Путина и Трампа: «У нас очень умный президент, который думает глобально. Он нас в обиду не даст»
12сегодня, 15:59
«Амур» хочет подписать лучшего бомбардира КХЛ Ливо в межсезонье. Клуб контактировал со стороной форварда «Салавата», но пока получил отказ (Metaratings)
20сегодня, 15:54
Александр Овечкин: «Я динамовец. Поддерживаю и хоккейную, и футбольную команду. Только «Динамо», только победа»
15сегодня, 15:43
Ко всем новостям
Последние новости
Козлов стал кавалером ордена «Салавата Юлаева» за заслуги перед Башкортостаном
350 минут назад
Гатиятулин о 0:3 от «Салавата»: «Игра прошла в самоотверженной борьбе, накал был до последней минуты. Было много моментов, но «Ак Барсу» не хватило реализации»
3сегодня, 17:24
Вратарь «Салавата» Вязовой сделал 5-й шатаут в сезоне, отбив 30 бросков в матче с «Ак Барсом»
8сегодня, 16:36
Антипин об НХЛ: «Там все сделано для игроков: экипировка, перелеты, логистика и прочее. Это все было гораздо удобнее, чем в России»
сегодня, 16:14
Хмелевски проводит 200-й матч в КХЛ. У форварда «Салавата» 158 очков в лиге
4сегодня, 15:16
Алтыбармакян о необщительных игроках на Матче звезд: «Морозов пижонил, а с Шабановым мы потом спокойно поговорили. Просто он меньше подпускает камеры к себе»
сегодня, 14:59
Орещук о хоккеистах: «Селянин был не от мира сего – его все боялись. Он спросил, сигареты есть? Куприянов ответил, что в тумбочке. Селянин достал 2 сигареты. Утром эти две и лежат вместо пачки»
10сегодня, 14:44
Виктор Козлов о карьере игрока: «Повезло оказаться в «Вашингтоне», где были Овечкин, Семин и Федоров. Сергей – столб, кремень и лидер, общение с ним приятно удивило»
2сегодня, 14:18
Летунов о рукопожатиях после игры: «Можно убрать, они не особо важны. В Северной Америке они есть только в плей-офф, но мы так проявляем уважение к сопернику»
1сегодня, 10:23
Дэй о хоккее на валенках: «Весело, но играть тяжело и опасно – они были большими. Мне в Челябинске хорошо, люди относятся дружелюбно»
3сегодня, 09:25
Рекомендуем