Виктор Козлов: «Особенные эмоции – обыграть «Ак Барс» в юбилей. Не могу поверить, что мне уже 50 лет. Огромное спасибо ребятам за победу»

Виктор Козлов высказался после матча против «Ак Барса» (3:0).

– Огромное спасибо ребятам за победу. За то, с какой самоотдачей и с какими эмоциями они играли. Арена сегодня была феноменальной.

Были моменты, когда нам было трудно, они закрывали нас в меньшинстве, но ребята бились друг за друга и вырвали победу у очень серьезного соперника. Вязовой молодец, сыграл на ноль.

– Выбрали сегодня Вязового. Как принимали решение? Созрел для больших матчей?

– Созрел или нет, но выбрали сегодня его.

– В третьем периоде перемешали тройки, перестали выходить Набиев и Черный. С чем это связано?

– В третьем периоде, когда забили второй гол, играли по счету, хотели надежнее сыграть в обороне. Набиев и Черный хорошо сыграли, Артем забил важный гол, но когда такая игра, когда нужно выдержать натиск и сыграть правильно – не стал подставлять молодых. В бой идут одни старики, так сказать.

– Дальше «Локомотив». Будет ли как-то команда по-другому восстанавливаться?

– То, что у нас такое расписание, – хорошая возможность проверить себя перед плей-офф.

– Как команда поздравила с юбилеем, помимо победы?

– Этого достаточно. Победа над «Ак Барсом» в день рождения… Даже не могу поверить, что мне уже 50 лет. Конечно, особенные эмоции – обыграть «Ак Барс » в юбилей, не буду скрывать. Ребятам спасибо огромное.

Были опасения, что могло все сложиться в другую сторону, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева » Виктор Козлов .