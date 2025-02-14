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  • Гатиятулин о 0:3 от «Салавата»: «Игра прошла в самоотверженной борьбе, накал был до последней минуты. Было много моментов, но «Ак Барсу» не хватило реализации»
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Гатиятулин о 0:3 от «Салавата»: «Игра прошла в самоотверженной борьбе, накал был до последней минуты. Было много моментов, но «Ак Барсу» не хватило реализации»

Анвар Гатиятулин подвел итоги матча против «Салавата Юлаева» (0:3).

– Поздравляю Виктора Николаевича Козлова с юбилеем, как игрок и тренер он подарил много радостных моментов и стране, и Уфе.

Что касается игры, то она прошла в самоотверженной борьбе, накал был до последней минуты. До первой шайбы игра была плотной, потом команды раскрылись, было много моментов, но нам не хватило реализации. Спасибо нашим болельщикам за поддержку.

– Ваша команда создала довольно много моментов, особенно в концовке матча. Почему не удалось забить?

– Мы знаем, как результативно может играть наша команда. Возможно, в прошлом матче мы не так активно играли, но сегодня и движение было хорошее, и нацеленность на ворота, и моменты создали. У нас только Даниил Журавлев мог хет-трик сделать.

Будем работать, чтобы создавать еще больше моментов и реализовывать их.

– Завершилась серия дерби этого сезона, для вас она была первой в карьере. Как вы ее оцените?

– Все игры прошли в упорной борьбе, болельщики получили много эмоций. Думаю, результат справедливый: обе команды одержали домашние победы. Для нас было важно сегодня взять два очка. Не получилось, но сезон продолжается.

– Большое количество удалений в матче не испортило вам впечатление об игре?

– Мы всегда ведем работу над этим, объясняем, как действовать в единоборствах, в силовой борьбе. Иногда эмоции перехлестывают, игроки теряют контроль, случаются удаления.

– Как Ник Петан сегодня справился в первом матче после восстановления?

– Видно, что он выпал из игрового ритма и нужно время, чтобы вернуться. В принципе, движение было неплохое, игрок мастеровитый, он это показал. В следующем матче будет еще лучше.

– Почему в Уфу не полетел Альберт Яруллин?

– Он по семейным обстоятельствам остался в Казани, но по ходу поездки, думаю, присоединится к команде, – сказал главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Ак Барса»
logoСалават Юлаев
logoАнвар Гатиятулин
logoАк Барс
logoКХЛ
logoАльберт Яруллин
logoВиктор Козлов
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