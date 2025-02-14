Комтуа об уходе Сопина из «Динамо»: «Он создал отличную команду, которая может поспорить за Кубок Гагарина. Будем скучать по нему»
Максим Комтуа высказался об уходе Алексея Сопина из «Динамо».
Специалист покинул пост спортивного директора клуба.
«Да, я был удивлен этой новости. Мы были с ним близки с того момента, как я оказался в России, он помогал мне и моей жене обосноваться здесь, узнать Москву, Россию. Мы будем очень скучать по нему.
Когда у меня тут не сразу шла игра, он все время поддерживал меня. Мне просто надо было немного кое-что поменять. Он знал, что я мог делать.
Я каждый день усиленно работал, поэтому ментально изменился. Он сам никогда не расстраивался, создал отличную команду, которая может поспорить за кубок», – сказал нападающий «Динамо» Максим Комтуа.
Сопин об уходе из «Динамо»: «Нарыв лопнул – накопились внутренние моменты, которые я не хочу выносить на обозрение. Долго к этому шел, пару раз писал заявление»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем