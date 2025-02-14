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Комтуа об уходе Сопина из «Динамо»: «Он создал отличную команду, которая может поспорить за Кубок Гагарина. Будем скучать по нему»

Максим Комтуа высказался об уходе Алексея Сопина из «Динамо».

Специалист покинул пост спортивного директора клуба.

«Да, я был удивлен этой новости. Мы были с ним близки с того момента, как я оказался в России, он помогал мне и моей жене обосноваться здесь, узнать Москву, Россию. Мы будем очень скучать по нему.

Когда у меня тут не сразу шла игра, он все время поддерживал меня. Мне просто надо было немного кое-что поменять. Он знал, что я мог делать.

Я каждый день усиленно работал, поэтому ментально изменился. Он сам никогда не расстраивался, создал отличную команду, которая может поспорить за кубок», – сказал нападающий «Динамо» Максим Комтуа.

Сопин об уходе из «Динамо»: «Нарыв лопнул – накопились внутренние моменты, которые я не хочу выносить на обозрение. Долго к этому шел, пару раз писал заявление»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
logoАлексей Сопин
logoКХЛ
logoМаксим Комтуа
ТАСС
logoДинамо Москва
logoКубок Гагарина
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