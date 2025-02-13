Сопин об уходе из «Динамо»: «Нарыв лопнул – накопились внутренние моменты, которые я не хочу выносить на обозрение. Долго к этому шел, пару раз писал заявление»

Алексей Сопин прокомментировал уход из московского «Динамо».

Вчера стало известно, что 37-летний специалист покинул клуб, написав заявление об уходе по собственному желанию.

– Это имело накопительный эффект. Я рассказал нашим руководителям, что не хочу обманывать никого и просто накопились определенные внутренние моменты, которые я не хочу выносить на всеобщее обозрение.

Там нет какого-то криминала, есть ежедневная рутина, которая копилась, копилась, копилась, работа перестала приносить удовольствие. В какой-то момент нарыв лопнул.

Долго к этому шел, уже пару раз писал заявление. Лежало на столе в середине, в конце декабря, но окончательно все понял и решился именно сейчас.

– Перед плей-офф?

– До плей-офф еще полтора месяца, – сказал бывший спортивный директор «Динамо » Алексей Сопин .

Сопин покидает «Динамо» из-за вмешательства посторонних лиц в его работу. Наиболее активное влияние оказал Сафронов («СЭ»)