Кудашов о 4:1 со «Спартаком»: «Динамо» играло хорошо, должно было забивать еще. Благодарю Алексея Сопина за работу, мы прошли большой путь»

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги игры со «Спартаком».

Бело-голубые одержали победу со счетом 4:1 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Вчера стало известно, что спортивный директор «Динамо » Алексей Сопин покинул клуб, написав заявление об уходе по собственному желанию.

– Хорошо играли от начала и до конца. Должны были еще забивать, и игра пошла бы спокойнее. Но соперник здорово играл. Думаю, что игра понравилась. В любой игре есть плохое и хорошее, но хорошего было больше.

– Вторая качественная победа над сильным соперником. Это оптимальный хоккей перед стартом плей-офф?

– Мы всегда отталкиваемся от себя, учитываем многие детали. Функциональное состояние, какой соперник, какой состав. Иногда рисунок меняется. Основная задача – победить, но способы достижения всегда разные.

– У «Спартака» играл нападающий в защите. Обращали внимание игроков на этот факт?

– Ближе к плей-офф проявляться будем. Игры часто и внимание не обращаем. Сейчас не так. А вот в играх на вылет каждого игрока разбираем.

– Не боялись, что новости предматчевые могут повлиять на моральный настрой команды?

– Хочу поблагодарить Алексея Сопина за работу. Мы с ним четыре года плечом к плечу. И в радости, и в горе. Я ему благодарен за то, как он выполнил свою работу. Мы с ним многое прошли.

Перед игрой у нас были разговоры. И он выступал и перед командой, и мы. Это жизнь. Мы постарались эту проблему отпустить и идти дальше. Хочу ему пожелать удачи. Мы прошли большой путь.

Вы видите команду и видите полные трибуны. Для меня это решение не было неожиданным, – сказал Кудашов .