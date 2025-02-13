Кудашов о 4:1 со «Спартаком»: «Динамо» играло хорошо, должно было забивать еще. Благодарю Алексея Сопина за работу, мы прошли большой путь»
Бело-голубые одержали победу со счетом 4:1 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Вчера стало известно, что спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин покинул клуб, написав заявление об уходе по собственному желанию.
– Хорошо играли от начала и до конца. Должны были еще забивать, и игра пошла бы спокойнее. Но соперник здорово играл. Думаю, что игра понравилась. В любой игре есть плохое и хорошее, но хорошего было больше.
– Вторая качественная победа над сильным соперником. Это оптимальный хоккей перед стартом плей-офф?
– Мы всегда отталкиваемся от себя, учитываем многие детали. Функциональное состояние, какой соперник, какой состав. Иногда рисунок меняется. Основная задача – победить, но способы достижения всегда разные.
– У «Спартака» играл нападающий в защите. Обращали внимание игроков на этот факт?
– Ближе к плей-офф проявляться будем. Игры часто и внимание не обращаем. Сейчас не так. А вот в играх на вылет каждого игрока разбираем.
– Не боялись, что новости предматчевые могут повлиять на моральный настрой команды?
– Хочу поблагодарить Алексея Сопина за работу. Мы с ним четыре года плечом к плечу. И в радости, и в горе. Я ему благодарен за то, как он выполнил свою работу. Мы с ним многое прошли.
Перед игрой у нас были разговоры. И он выступал и перед командой, и мы. Это жизнь. Мы постарались эту проблему отпустить и идти дальше. Хочу ему пожелать удачи. Мы прошли большой путь.
Вы видите команду и видите полные трибуны. Для меня это решение не было неожиданным, – сказал Кудашов.
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