Сопин может стать скаутом клуба НХЛ. Он ушел с поста спортивного директора «Динамо» («СЭ»)
Бывший директор «Динамо» Алексей Сопин может продолжить карьеру в клубе НХЛ.
12 февраля Сопин ушел с поста спортивного директора московского «Динамо», который он занимал с апреля 2023 года.
Утверждалось, что 37-летний менеджер покидает клуб из-за вмешательства посторонних лиц в его работу, наиболее активное влияние оказал директор школы «Динамо» Андрей Сафронов.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», Сопин в ближайшее время может стать скаутом одного из клубов НХЛ.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Спорт-Экспресс»
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