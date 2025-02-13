Сопин может стать скаутом клуба НХЛ. Он ушел с поста спортивного директора «Динамо» («СЭ»)

Бывший директор «Динамо» Алексей Сопин может продолжить карьеру в клубе НХЛ.

12 февраля Сопин ушел с поста спортивного директора московского «Динамо», который он занимал с апреля 2023 года.

Утверждалось , что 37-летний менеджер покидает клуб из-за вмешательства посторонних лиц в его работу, наиболее активное влияние оказал директор школы «Динамо » Андрей Сафронов.

Как сообщает «Спорт-Экспресс », Сопин в ближайшее время может стать скаутом одного из клубов НХЛ .