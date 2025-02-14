Ротенберг репостнул рейтинг, где СКА – 1-й по голам в КХЛ за последние 3 года. У клуба 665 шайб на этом отрезке
Роман Ротенберг репостнул рейтинг, где СКА на 1-м месте по голам в КХЛ за 3 года.
В нынешнем Фонбет Чемпионате КХЛ петербургский клуб забросил 202 шайбы. Всего за последние 3 сезона в активе СКА 665 голов. Клуб занимает 1-е место в списке самых результативных команд на этом отрезке.
2-я строчка у ЦСКА (566), 3-я – у «Торпедо» (562). 4-е место занял «Спартак» (560), 5-е – «Авангард» (556), 6-е – «Динамо» (554), 7-е – «Металлург» (550).
В топ-10 также вошли «Северсталь» (8-е место, 546), «Салават Юлаев» (9-е место, 540) и «Ак Барс» (10-е место, 530).
На данный момент клуб тренера Романа Ротенберга занимает 5-е место на Западе.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем