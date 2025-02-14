Ротенберг репостнул рейтинг, где СКА – 1-й по голам в КХЛ за последние 3 года. У клуба 665 шайб на этом отрезке

Роман Ротенберг репостнул рейтинг, где СКА на 1-м месте по голам в КХЛ за 3 года.

В нынешнем Фонбет Чемпионате КХЛ петербургский клуб забросил 202 шайбы. Всего за последние 3 сезона в активе СКА 665 голов. Клуб занимает 1-е место в списке самых результативных команд на этом отрезке.

2-я строчка у ЦСКА (566), 3-я – у «Торпедо » (562). 4-е место занял «Спартак » (560), 5-е – «Авангард » (556), 6-е – «Динамо» (554), 7-е – «Металлург» (550).

В топ-10 также вошли «Северсталь» (8-е место, 546), «Салават Юлаев» (9-е место, 540) и «Ак Барс » (10-е место, 530).

На данный момент клуб тренера Романа Ротенберга занимает 5-е место на Западе.