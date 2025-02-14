Ротенберг о раздевалках: «У России – двуглавый орел и цитаты Суворова в оформлении. У Канады красиво – идеология, кленовый лист. Важно создать атмосферу для команды»

Роман Ротенберг рассказал, что в раздевалке сборной России есть цитаты Суворова.

– СКА – один из немногих клубов, которые привозят с собой эмблемы и атрибутику.

– Важно создать атмосферу для команды. Такая традиция, мы в свое время в сборной России начали это делать.

Мы летали на чемпионаты мира, смотрели, что у сборной Канады все оформлено красиво, идеология, кленовый лист. Стремимся, чтобы у сборной России тоже было так. Что касается идеологии, у нас двуглавый орел, цитаты Суворова.

У СКА прилетают наши сотрудники, огромная им благодарность, они развешивают ночью, создают атмосферу домашней раздевалки. Ребята на выезде чувствуют себя как дома.

Это очень важно для игроков, тренерского штаба и всей команды, – сказал главный тренер СКА и сборной «Россия 25» Роман Ротенберг .

Ротенберг о СМИ, пишущих, что «Барыс» не нужен в КХЛ: «Это иноагенты, прикормленные блогеры, они должны уйти из хоккея. Пытаются залить черным пиаром даже позитив»