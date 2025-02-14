Хмелевски проводит 200-й матч в КХЛ. У форварда «Салавата» 158 очков в лиге

Саша Хмелевски проводит 200-й матч в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Юбилейной для нападающего «Салавата Юлаева » стала игра против «Ак Барса».

Всего на счету Саши Хмелевски 158 (81+77) очков в 200 матчах в КХЛ с учетом плей-офф.