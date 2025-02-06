Хафизуллин о 4:1 с «Нефтехимиком»: «Играли ни шатко, ни валко. Реализация была не очень хорошая. Главное – победа»

Динар Хафизуллин подвел итоги матча против «Нефтехимика» (4:1).

– Главное – победа. Играли ни шатко, ни валко. Реализация была не очень хорошая, Саша Хмелевски важный гол забил.

– Часто такие матчи получаются очень сложными, потому что предыдущая игра против «Металлурга» отняла много эмоциональных сил.

– Все в одинаковых условиях, не так много времени было на отдых. Стараемся на каждый матч выходить в оптимальной форме.

– Что скажете о своей продолжительной результативной серии?

– Спасибо партнерам, – сказал защитник «Салавата Юлаева » Динар Хафизуллин .