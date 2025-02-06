Хафизуллин о 4:1 с «Нефтехимиком»: «Играли ни шатко, ни валко. Реализация была не очень хорошая. Главное – победа»
Динар Хафизуллин подвел итоги матча против «Нефтехимика» (4:1).
– Главное – победа. Играли ни шатко, ни валко. Реализация была не очень хорошая, Саша Хмелевски важный гол забил.
– Часто такие матчи получаются очень сложными, потому что предыдущая игра против «Металлурга» отняла много эмоциональных сил.
– Все в одинаковых условиях, не так много времени было на отдых. Стараемся на каждый матч выходить в оптимальной форме.
– Что скажете о своей продолжительной результативной серии?
– Спасибо партнерам, – сказал защитник «Салавата Юлаева» Динар Хафизуллин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Салавата Юлаева»
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