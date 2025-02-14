Ротенберг об Акользине: «Мы его называем Паша Таран. Задача СКА – перерабатывать каждого соперника. Он идеально подходит под наши требования»

Роман Ротенберг рассказал о сильных сторонах форварда Павла Акользина.

– Про обмен Борны Рендулича на Павла Акользина. Насколько Акользин влился в СКА, и как он сейчас себя чувствует в команде?

– Вы видите, что он у нас забивает и в большинстве выходит, и в меньшинстве выходит, пять на пять много играет. Он идеально подходит под наши требования. Наша задача – перерабатывать каждого соперника. И именно такой мощный игрок, как Паша – Паша Таран, как мы его называем – таранного типа, может протаранить, вылезти на «пятак». Любая оборона дрогнет, кто бы там ни был. Если продавит на «пятаке» любого защитника, забьет гол. И бывает такая ситуация, когда по-другому не забить.

Нужно просто мощно продавить защитника, игрока на «пятаке» и забить гол. Именно из-за этих качеств Паша давно у нас на виду. Когда он еще играл в «Барысе », я помню матчи, он здорово играл. Когда он играл в «Магнитке», стал обладателем Кубка Гагарина. В плей-офф был одним из ключевых игроков «Металлурга». Он всегда играет самоотверженно, ловит шайбу на себя. Он тот человек, который будет ловить шайбу лицом, если надо. Играть с переломом, как он играл долгое время – с переломом носа. Весь в крови, но он играл. И это то, к чему нужно стремиться каждому игроку.

Смотрели игру, даже вместе с командой посмотрели игру сборных Канады и Швеции . Видим, как там игроки отрабатывают на все 100%. Все. Несмотря на свой статус. Мы к этому стремимся, чтобы каждый наш игрок смотрел на пример Паши, который всегда в каждой ситуации делает все возможное для победы своей команды. Поэтому, конечно, мы очень рады, что у нас есть такой игрок, – сказал главный тренер СКА после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Барысом» (5:2).